Dieta rossa di primavera per dimagrire in salute: menÃ¹

La dieta rossa per dimagrire in primavera prevede il consumo di ortaggi e e frutta di colore rosso. In particolare la dieta rossa oltre a perdere peso aiuta anche a fare il pieno di sostanze antiossidanti, come il licopene e le antocianine, ma anche di sali minerali e vitamine, come il potassio, il magnesio, l’acido folico e la vitamina C. Sono tutte sostenza contenute nei cibi di coloro rosso. Mangiando questi cibi di colore rosso è possibile eliminare le tossine in eccesso, riattivare il metabolismo e depurare l’organismo.Uno schema alimentare di questo tipo non è solo ipocalorico, ma anche utile per contrastare cellulite, ritenzione idrica e pancia gonfia. Infine questi alimenti ricchi di nutrienti e acqua, permettono di prevenire diverse malattie, fra cui il cancro, l’ictus e patologie cardiovascolari.Ma vediamo quali sono gli alimenti da mangiare nelle dieta rossa di primavera? Prima di tutto gli agrumi, come l’arancia rossa e il pompelmo rosso, poi i lamponi, le fragole, le ciliegie, l’anguria, i mirtilli rossi, il ribes e le bacche di goji. Potete assaporare i peperoni rossi, i ravanelli, il radicchio, il melograno, i ravanelli, le patate e la cipolla rossa, i pomodori, la barbabietola, la bieta e il cavolo cappuccio rosso.La dieta rossa è composta da tre pasti principali e due spuntini ipocalorici a base di frutta secca e un frutto rosso. Ma vediamo un esempio di menà giornaliero della dieta rossa. Colazione con una spremuta di arancia rossa, accompagnata da uno yogurt alle fragole con lamponi e ribes. A pranzo gustate pasta integrale con radicchio e cipolla, mentre a cena assaporate una zuppa di legumi con ortaggi rossi. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. La dieta rossa di primavera per dimagrire non è adatta a chi soffre di patologie importanti come il diabete e non solo.