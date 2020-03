Attualità

Maltempo Ragusa, alberi in strada a Comiso e scantinati allagati a Modica

Ragusa – Diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa oggi hanno eseguito diversi interventi per il maltempo. In particolare intorno alle ore 12 sono intervenuti per la rimozione di alberi, pali della pubblica illuminazione pericolanti e divelti nel territorio di Comiso. Per gli interventi ha operato anche la squadra dei vigili del fuoco della sede dell’aeroporto comisano, considerato che al momento non è attivo. Gli interventi hanno riguardato anche il territorio di Ragusa dove i vigili del fuoco sono intervenuti per cavi elettrici sfavillanti.Nel pomeriggio la squadra del Distaccamento di Modica è intervenuta per allagamenti di scantinati e di abitazioni. Nessuna segnalazione per problemi alla viabilità o a persone.