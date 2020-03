Da Pavia a Modica su due aerei, Barbara D'Urso ai passeggeri: restate a casa

Attualità

Modica – I passeggeri dei due voli su cui ha viaggiato la donna modicana di 73 anni partita domenica scorsa da Pavia e arrivata a Modica sono stati invitati a mettersi in quarantena. La donna, positiva al Covid 19, adesso si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Modica in gravi condizioni. La donna ha viaggiato domenica 22 marzo su un volo Alitalia partito alle 7 da Milano per Roma e su un volo partito da Roma per Catania alle ore 9,20.L’appello di Barbara D’Urso oggi in diretta su Canale 5 e in collegamento con il sindaco di Modica Ignazio Abbate.