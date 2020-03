Ragusa: attenzione al limite di velocitÃ  sulla Giarratana Palazzolo

Attualità

Ragusa - Con propria ordinanza e in vigore da oggi il dirigente del settore Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Carlo Sinatra, ha fissato il limite massimo di velocità a 50 km/h nella s.p. n. 57 Palazzolo-Giarratana. Il provvedimento si è reso necessario per le criticità che presenta il tratto stradale di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa sia per la sua tortuosità che per le condizioni non eccelse dell’asfalto. La s.p. n. 57 Giarratana-Palazzolo collega le province tra Ragusa e Siracusa e il nuovo limite di velocità è valido per il tracciato ibleo.Per questo tratto stradale sono previsti interventi di manutenzione straordinaria in forza dei trasferimenti regionali che verranno assegnate alle ex province.