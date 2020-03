Morto Calogero Rizzuto: il cordoglio del sindaco di Modica

Attualità

Modica - Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, e la Giunta municipale esprimono vicinanza e cordoglio alla famiglia dell’ex soprintendente per i Beni Culturali ed ambientali di Ragusa, Calogero Rizzuto, scomparso alcune ore fa dopo una degenza in ospedale. “Con Calogero Rizzuto, sottolinea il sindaco, abbiamo tenuto un rapporto fecondo di collaborazione avendo a riferimento la tutela del territorio e la valorizzazione dei beni monumentali e artistici del nostro territorio. Sono particolarmente addolorato per la sua scomparsa.La gestione dei beni culturali in Sicilia perde un dirigente integerrimo e uno studioso instancabile.