Salute e benessere

Colesterolo e dieta, ecco i cibi vietati: no a salumi e carni grasse

Roma - Il colesterolo alto può essere tenuto ba da eliminando dalla dieta alcuni cibi che più di altri importano l’aumento nel corpo del tasso di colesterolo. Ma vediamo quali sono i cibi vietati ecome sostituirli. Per prima cosa bisogna limitare i salumi e la carne grassi, preferendo di volta in volta la carne magra, come per esempio la bresaola, i prosciutti crudi e cotti magri. Al contempo, sul punto, bisogna evitare di accompagnare a questi formaggi grassi, e preferire invece la ricotta o ancora i fiocchi di latte.E’ fonamendalte eliminare, in particolare, la margarina e i cibi che contengono grassi idrogenati. Inoltre quando si fa la spesa bisogna fare attenzione alle etichette evitando tutti quei cibi in cui sono presenti diciture come, per esempio, grasso vegetale o olio vegetale, indicate così in senso fin troppo generico. Un altro di quei cibi che bisogna evitare e che, per molti, comporterà un problema non certo di secondo piano è di sicuro il caffè.Infine è importante limitare il pane, i dolci, la pasta, la pizza, che, per intenderci, dovrebbero venire a costituire meno della metà circa del contributo calorico, dato che i carboidrati, infatti, vengono assunti anche tramite la verdura e la frutta.