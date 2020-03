Cronaca

Vittoria, auto a fuoco in via Milano

Vittoria - Afuoco un’auto a Vittoria. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata stamattina intorno alle ore 11,30. Un’auto ha preso fuoco in via Milano, angolo con via Cristoforo Colombo. La squadra è sul posto. Ancor da chiarire l’origine delle fiamme. (Foto Assenza)