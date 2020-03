Coronavirus Sicilia, seduta Ars per Covid 19

Sicilia

Palermo – “Voglio lanciare un appello a tutti i cittadini e operatori sanitari di quei Comuni in cui la Regione ha scelto di allestire gli ospedali destinati alla lotta contro il coronavirus, i cosiddetti Covid Hospital: chiedo a tutti di accogliere con benevolenza questa proposta”. Così il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, intervenendo oggi in Aula durante la seduta dedicata all'emergenza coronavirus. “Una scelta del genere – ha aggiunto - potrà rivelarsi vincente per il futuro di questi stessi ospedali, perché saranno dotati di tutti i sistemi di sicurezza che la tecnologia mette a disposizione.Questo è un momento in cui tutti facciamo sacrifici. Pertanto è opportuno che la decisione venga accolta con cristiana disponibilità da quei Comuni nei cui territori ricadono gli ospedali destinati alla lotta contro il Covid-19", ha concluso il presidente.