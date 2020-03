Vittoria coronavirus: interventi di pulizia strade: ecco quando

Economia

Vittoria - La Commissione straordinaria ha predisposto la pulizia ed il lavaggio straordinario delle piazze e strade di Vittoria e di Scoglitti. L'igienizzazione dei luoghi verrà effettuata esclusivamente con prodotti catalogati e certificati, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dall'Asp anche con riferimento all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19.La pulizia delle strade, grazie ai detergenti specifici e allo scarso traffico veicolare, permetterà di raggiungere più punti della città, garantendo un'igiene più duratura, e migliorando di conseguenza la sicurezza dei cittadini. “Ci è giunta notizia - ha commentato la Commissione straordinaria - della volontà dell'associazione di categoria della CNA di Vittoria di procedere autonomamente alla disinfezione delle strade urbane. Apprezziamo questo grande atto di senso civico ma l'Amministrazione Comunale si sta già attivando in tal senso poiché un operazione di tale fattura richiede l'utilizzo di prodotti previsti da determinati protocolli sanitari.L'uso di altre sostanze risulterebbe inutile per le condizioni igenico-sanitarie e altamente pregiudizievole per l'ambiente”. La pulizia delle strade, da parte dell'Amministrazione Comunale, avrà inizio nella giornata del 19 Marzo anche tenuto conto delle condizioni meteorologiche