Coronavirus Vittoria, riunione operativa a Palazzo Iacono per telelavoro

Vittoria - Riunione operativa nella sala San Giovanni di Palazzo Iacono, dei dirigenti della direzione Politiche finanziarie ed economiche, Alessandro Basile, dell'ufficio Avvocatura, Angela Bruno, dell'ufficio Ecologia Giuseppe Giuliano, della Protezione Civile Marcello Dimartino, dei Servizi Sociali Salvatore Guadagnino, il Vice comandante della Polizia Municipale, Fabrizio Piccione, alla presenza del Segretario Generale, Valentino Pepe, e del Commissario Straordinario, Gaetano D'erba. L'incontro è servito a definire le modalità operative per contrastare l'emergenza Coronavirus.E' stata decisa la riorganizzazione degli uffici e l'attivazione del telelavoro ovvero l'adempimento dei servizi amministrativi in modalità on-line. Particolare attenzione è stata rivolta ai servizi socio-assistenziali, al servizio di protezione civile e a tutti quei servizi indifferibili e indispensabili. Verrà inoltre garantito un capillare controllo del territorio attraverso la presenza della polizia municipale allo scopo di rafforzare il sentimento di sicurezza che la cittadinanza avverte in un momento delicato come questo.