Salute e benessere

Dieta della pancia: ecco come dire addio ai rotolini

La dieta della pancia è la dieta ideale per dire addio ai rotolini. Per prima cosa bisogna partire dalla forma della pancia. Il modo per eliminarla cambia se essa è a punta, tonda, a pera, a rotoli o infine a ciambella.“Ogni pancia è unica – ha spiegato all’Huffington Post Serena Missori endocrinologa funzionale e ideatrice del Metodo Missori-Galli – e come tale deve essere trattata. Ecco perché con la medicina funzionale biotipizzata ognuno può far pace con la sua pancia, dimagrire in chili e centimetri e sentirsi in salute e felice”.Per eliminare la pancia e anche problemi annessi quali gonfiore, colite e gastrite, bastano 4 settimane. Mangiare in bianco? Non sempre è una buona idea. “Sono proprio i cibi bianchi come la pasta con burro e formaggio a causare gran parte dei problemi – ha detto – perché per esempio 7 persone su 10 sono intolleranti al lattosio e tante persone sono anche sensibili al glutine”. Neanche il minestrone è la soluzione per i nostri problemi. Chi ha problemi di pancia dovrebbe leggere il libro “La dieta della pancia” di Serena Missori e Alessandro Gelli. Intanto ecco alcuni consigli che vanno bene per tutti.Tra i consigli da seguire nella dieta della pancia per dire addio ai rotolini ce ne sono divrsi, eccone alcuni: bisogna prediligerele verdure di stagione e le cotture rapide; usare le erbe aromatiche che aiutano a farti sentire sgonfia. Tra le erbe consigliate ci sono: il basilico che aiuta a riparare le infiammazioni; l’origano che cura la candida intestinale e la disbiosi e la salvia contro il gonfiore. Nello schema alimentare birìsogna anche aggiungere olive e capperi. Le prime fanno benissimo all’intestino, i secondi sono ricchi di antiossidanti e hanno spiccate proprietà anti-età.Evita i legumi. Almeno per un po’, specie se soffri di meteorismo. Se il tuo intestino sta bene, via libera ai legumi da 1 a 3 volte a settimana.Occhio a peperoncino e patate. Un altro problema per la pancia è rappresentato dalle solanacee a cui appartengono le melanzane, le patate, i peperoni e il peperoncino. La solanina può essere altamente irritante per l’intestino. No alle verdure bollite. E no anche a pesce e carne bolliti. Le prime perdono minerali e vitamine durante la cottura in più fanno gonfiare la pancia. Il minestrone, amatissimo nelle diete, può provocare meteorismo e favorire il reflusso, specie se consumato la sera.