Flash mob con Inno di Mameli, venerdÃ¬ in tutta Italia: anche a Ragusa

Appuntamenti

Flash mob con Inno di Mameli, venerdì in tutta Italia: anche a Ragusa

Ragusa - La radio per l’Italia è il titolo del flash mob promosso da tutte le radio nazionali per venerdì 20 marzo alle ore 11 di mattina. Tutte le radio italiane insieme per far suonare all’unisono l’Inno di Mameli e tre canzoni simbolo del patrimonio musicale nazionale. L’invito è quello di sintonizzarsi sulla propria radio preferita, anche in streaming, sulle app o sui siti, e di alzare il volume, uscendo sulle finestre e sui balconi per sventolare il Tricolore o mostrare un altro simbolo dell’Italia mentre risuonano l’Inno italiano e tre canzoni che hanno fatto la storia della musica nazionale.Si tratta di una iniziativa che coinvolgerà tutta l’Italia. L'invito rivolto anche a tutti gli abitanti dei Comuni della provincia di Ragusa