Rimedi naturali

Tisana con finocchietto sgonfia pancia: ricetta Tisana con finocchietto sgonfia pancia: ricetta

La tisana con finocchietto sgonfia pancia è disintossicante. La tisana con finocchietto è tra le tisane detox più note nel tempo anche per gli effetti benefici per l’organismo. La tisana con finocchietto aiuta a depurare l'organismo e a sgonfiare la pancia, riducendo questo sintomo fastidioso, sial dal punto di vista fisico che estetico. Ecco come si prepara: portate a bollore 300 ml di acqua, aggiungete poi la punta di un cucchiaino di ciascuna spezia e lasciate in infusione per 5 minuti, coprendo la tazza.Filtrate il tutto e consumatela una volta al giorno, per ottenere un risultato detox a lungo termine, anche se i benefici saranno immediati.