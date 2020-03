Scicli, falÃ² abusivi a Donnalucata: scattano denunce penali

Cronaca

Scicli - "In seguito alla segnalazione dell'accensione di diversì falò abusivi a Donnalucata, il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, e le forze dell'ordine stanno procedendo alla identificazione di chi ha trasgredito all'ordine di restare a casa, procedendo alla denuncia penale dei soggetti in parola". E' quanto si legge in un post piubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Scicli.