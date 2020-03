Coronavirus Modica, coniugi di Comiso ricoverati al Maggiore

Attualità

Modica – Una coppia di Comiso, positiva al covid 19, oggi pomeriggio è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Modica. I coniugi sono stati sottoposti al tampone per il coronavirus. Entrambi si trovano ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Maggiore, centro hub per pazienti Covid della provincia di Ragusa. La donna era stata ricoverata in pre triage al Guzzardi di Vittoria e solo dopo l'esito positivo al tampone è stata trasferita insieme al marito che presenta i sintomi da covid al Maggiore di Modica. Si tratta di due coniugi sessantenni.