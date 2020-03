Noto, primo contagio coronavirus: famiglia in quarantena

Sicilia

Noto - "Anche a Noto c'è un caso di Coronavirus: un nostro concittadino si trova ricoverato a Siracusa, la famiglia è stata posta a quarantena obbligatoria e si stanno adottando tutte le necessarie iniziative previste dal protocollo". Lo dichiara Corrado Bonfanti Sindaco di Noto, invitando a restare casa, a limitare il più possibile gli spostamenti, tranquillizzando la comunità che sono già partiti ulteriori accertamenti da parte dell'Asp. C'è anche una notizia importante per le sorti dell'ospedale Trigona."Da lunedì - prosegue il sindaco - saranno allestiti al Trigona circa 40 posti letto per i primi interventi destinati ai positivi di Coronarivurs e, a seguire, una volta disponibili le forniture e i macchinari necessari, saranno allestiti 3 o 4 posti letto per i casi più gravi. Vi invito a seguire gli aggiornamenti del caso"