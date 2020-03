Tecnologie

Coronavirus Ragusa e pericolosa disinfezione: fake news su Whatsapp

Ragusa - Sta circolando in città una fake news su un pericoloso intervento di “disinfezione”che dovrebbe essere essere messo in atto nel nostro territorio dalla mezzanotte di oggi. A questo proposito il sindaco Peppe Cassì dichiara: “La notizia di una pericolosa “disinfezione” su tutto il territorio prevista per la mezzanotte di stasera ma che, con date ogni volta diverse, continua a circolare su whatsapp, è falsa. Ancora una volta vi invito a verificare la veridicità delle informazioni che girano sui social consultando i canali ufficiali: in questa fase di emergenza è importante attenersi scrupolosamente solo a fonti certe e verificate.Anche in questo caso ognuno può fare la sua parte evitando di condividere messaggi e commenti non verificati. Sono in corso valutazioni su una sanificazione territoriale, che sarà eventualmente e prontamente comunicata”.