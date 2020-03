Rosolini, 65enne positivo al Covid 19: tamponi coronavirus a moglie e figlio

Sicilia

Rosolini - Si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Umberto I di Siracusa il 65enne di Rosolini positivo al coronavirus. La moglie sottoposta a tampone è risultata negativa al Covid. Si attendono gli esiti dei tamponi degli altri familiari. A dare la notizia del primo caso di coronavirus in città è stato il sindaco di Rosolini Pippo Incatasciato. Il primo cittadino sottolinea che “tutti i familiari sono stati già posti in isolamento. L’Asp si sta muovendo in maniera repentina e provvederà a effettuare il tampone a tutti i familiari e a tutte le persone che sono state a contatto con loro”.Secondo le prime informazioni il 65enne è rimasto a casa per alcuni giorni con la febbre e la moglie visto il persistere della febbre ha deciso di accompagnare il marito in ospedale dopo aver chiamato i numeri preposti per l’emergenza coronavirus. Il figlio ha fatto il tampone ma si attende ancora l’esito. Stessa cosa per gli altri familiari del 65enne che sono stati in contatto con lui. Il sindaco di Rosolini invita tutta la cittadinanza a restare a casa e a rispettare le disposizioni diffuse dal Governo.