Tim down in diverse regioni d'Italia

Roma - Tim down ieri in molte regioni d’Italia. Sono state tantissime le segnalazioni di disservizi arrivate da Bergamo, Milano, Roma, Palermo. Fioccano le segnalazioni di disservizi per la rete TIM in tutta Italia, in particolare al Nord e al Centro. I primi post su Downdetector, che segue la situazione in tempo reale, risalgono a ieri. Nel primo pomeriggio di ieri i problemi segnalati su Downdetector hanno interessato principalmente la internet fisso (64%), telefonia fissa (27&) e rete mobile (7%). Le posizioni più segnalate risultano su Milano, Padova, Modena, Roma, Firenze, Brescia, Torino, Palermo, Perugia.Secondo l’azienda di telefonia TIM i problemi segnalati sono stati risolti: "i problemi, verificatisi nella mattinata, hanno interessato soltanto la fruizione di alcune applicazioni e il web a causa di un guasto sulla rete estera in via di ripristino. La rete mobile funziona perfettamente e con volumi superiori rispetto ai giorni scorsi". Nelle ultime 20 ore TIM ha postato su Twitter alcuni messaggi per garantire assistenza su rete mobile e fisso: "I nostri operatori del Twitter Team sono a completa disposizione", si legge sull'account ufficiale dell'azienda che per il momento non conferma il "down".