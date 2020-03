Salute e benessere

Dieta dell'uovo per perdere 5 kg subito Dieta dell'uovo per perdere 5 kg subito

La dieta dell’uovo per perdere fino a 5 kg in una settimana si basa su un regime molto restrittivo, iperproteico,povero di grassi e di carboidrati. E’ una dieta dimagrante che non può essere seguita oltre i 7 giorni proprio per il suo apporto di proteine che appesantirebbero i reni e il fegato. È una dieta indicata solo per chi deve perdere davvero pochi chili e gode di ottima salute, ma non garantisce risultati duraturi. La dieta dell’uovo rientra nella categoria delle diete chetogene ovvero quelle che assicurano la perdita di liquidi e del peso in eccesso perché essendo povera di carboidrati l’organismo è obbligato ad attingere dalle riserve di zucchero presenti nel fegato, per cui è sconsigliata a chi soffre di problemi epatici e/o renali.Ma in cosa consiste la dieta delle uova? E’ una dieta che prevede un consumo giornaliero di circa 800 calorie e come regole di base prevede: un limite di massimo 7 giorni; non bisogna sostituire alcun alimento; non si possono bere alcolici; non bisogna aggiungere altri alimenti e non mangiare niente fra i pasti. Inoltre tra le regole c’è anche quella di bere almeno due litri di acqua al giorno e si possono bere caffè, té, tisane (senza zucchero) e bevande dietetiche. Vietati pane e pasta e al posto dello zucchero si può usare il dolcificante. Ma vediamo ora cosa si mangia nella dieta dell’uovo per dimagrire in una settimana.Un consiglio utile per limitare l’assunzione di ulteriore colesterolo: quando la dieta prevede due uova è meglio mangiarne una intera e un albume.Ecco la dieta settimanale. La colazione è sempre la stessa ovvero con un caffè o tè senza zucchero, due uova sode e una spremuta di arancia. Lunedì: pranzo con due uova sode - Un’insalata mista senza olio con aceto di sidro di mele - Caffè o tè senza zucchero. Cena: due uova sode - Un’insalata di pomodoro senza olio con aceto di sidro di mele - Caffè o tè senza zucchero. Martedì: pranzo con una bistecca alla griglia - Lattuga, pomodoro, sedano, cetriolo, olio e aceto - Caffè o tè senza zucchero Cena: Due uova sode - Un’arancia - Caffè o tè senza zucchero.Mercoledì: pranzo con due costolette di agnello o di petto di pollo alla griglia - Insalata di cetrioli e sedano, senza olio e aceto di sidro di mele Caffè o tè senza zucchero Cena: Due uova sode - Spinaci e pomodori, olio e aceto di sidro di mele. Giovedì: pranzo con due uova sode - Cavolfiore bollito senza olio e aceto di sidro di mele - Formaggio fresco - Una fetta di pane Cena: Due uova sode - Spinaci e pomodori, olio e aceto di sidro di mele. Venerdì: pranzo con pesce bollito o alla griglia senza olio, condito con limone - Una fetta di pane tostato Cena: Due uova sode - Spinaci e pomodori senza olio e aceto di sidro di mele - Caffè o tè senza zucchero.Sabato: pranzo con una bistecca ai ferri o petto di pollo - Insalata di pomodori senza olio e aceto di sidro di mele - Un’arancia Cena: Una macedonia di frutta di stagione. Domenica: pranzo con pollo arrosto (togliere la pelle prima della cottura) - Carote grattugiate Cena: Pollo arrosto (togliere la pelle prima della cottura) - Insalata di pomodori senza olio e aceto di sidro di mele – Un’arancia. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico ed uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta.La dieta sopraelencate non è adatta a chi soffre di problemi renali, diabete o altre patologie importanti. Inoltre raccomandiamo di consultare sempre il proprio medico di famiglia prima di cominare un regime alimentare dietetico in quanto la dieta deve essere elaborata in base alle caratteristiche della singola persona.