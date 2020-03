Dieta liquida dimagrante: depurativa e disintossicante

Salute e benessere

La dieta liquida dimagrante può essere seguita per un massimo si due giorni. E’ una dieta depurativa che aiuta disintossicare l’organismo. La dieta liquida dimagrante è ipocalorica e si basa sul consumo di frutta e verdura. ma vediamo cosa si manfìgia in un esempio di menù completo. Dieta liquida dimagrante: colazione con una spremuta non zuccherata e una tisana a piacere. A metà mattina un frullato di frutta mista, senza zucchero. A pranzo passato di verdure miste, cercando di preferire quelle con foglia verde. Per lo spuntino pomeridiano un frullato di frutta con latte oppure un centrifugato di verdura.A cena un passato di verdure e 120 grammi di pollo o di pesce. Prima di iniziare la dieta liquida dimagrante è raccomandato consultare il proprio medico di base, che saprà dare i giusti consigli. Una raccomandazione che facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito. Qualsiasi tipo di dieta non deve essere seguita da chi soffre di diabete o altre paotlogie o dalle donne in gravidanza senza avere sentito il proprio medico di famiglia.