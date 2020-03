Coronavirus numero verde

Salute e benessere

Palermo – La Regione Siciliana ha predisposto il numero verde gratuito 800458787 per garantire alla cittadinanza ogni assistenza utile per l'emergenza Coronavirus. In particolare con il numero verde viene garantita un’assistenza sulle misure adottate sul territorio nazionale ed in Sicilia. Tale servizio, attivo 24 ore su 24, è stato anche previsto per contrastare il dilagare di dati non attendibili e notizie segnatamente false. Infine ricordiamo i comportamenti da seguire per prevenire la diffusione del coronavirus: lavare spesso le mani per almeno 20 secondi con sapone o disinfettante o soluzione idroalcolica; Evitare il contatto ravvicinato con persone che hanno infezioni respiratorie acute;Evitare abbracci e strette di mano; Mantenere nei contatti sociali una distanza di almeno un metro con le altre persone; Coprire con il gomito o con il fazzoletto naso e bocca se si tossisce o starnutisce evitando il contatto con le mani delle secrezioni; Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri in particolare durante l'attività sportiva; Non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani; Non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico; Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate; Contattare il numero verde 1500 o 800 458787 se si hanno sintomi o se si pensa di essere stati esposti a contagio.