Coronavirus, Conte: non ci sarÃ  zona rossa ma Italia zona protetta

Italia

"Non ci sarà più zona rossa, ma l'intera Italia zona protetta". Lo annuncia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicando in conferenza stampa le nuove misure per l'emergenza coronavirus. I provvedimenti entreranno in vigore domani mattina. "Non c'è tempo, i numeri parlano di crescita importante dei contagi" dice il premier. "Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia" scandisce. Tra le misure la proroga della chiusura delle scuole fino al 3 aprile.