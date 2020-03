Coronavirus Modica, obblighi per attivitÃ  commerciali: sanzioni per trasgressori

Attualità

Modica - Il sindaco di Modica invita tutte le attività commerciali del territorio comunale a prendere visione, attraverso il sito istituzionale del Comune (comune.modica.rg.gov.it), delle disposizioni contenute nei due DPCM e dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana nonché dell’atto di indirizzo della giunta municipale in tema di contrasto e contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID – 19. L’invito vale come presa visione degli atti legislativi. Il sindaco ha altresì disposto al comando della Polizia Locale il controllo delle attività commerciali sulla scorta delle indicazioni dei due DPCM e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia.In caso di inosservanza delle disposizioni i trasgressori saranno sanzionati. Questo pomeriggio alle 16.00 breafing in Prefettura a Ragusa con tutti sindaci della provincia per fare il punto della situazione e discutere sulle misure in atto. Probabili aggiornamenti sull’argomento.