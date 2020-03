Ragusa, misure prevenzione coronavirus: ufficio tributi solo pratiche urgenti

Economia

Ragusa - Il Settore Tributi informa i contribuenti che a seguito delle misure adottate dal Governo (DPCM del 4/3/2020) per prevenire la diffusione di eventuali contagi da Coronavirus, limiterà l’accesso ai propri sportelli per la lavorazione delle sole pratiche che rivestono carattere di urgenza, quali: Attivazione TARI di utenza domestica e non domestica con conseguente consegna dell’attestato per il ritiro del KIT per la raccolta differenziata;Attivazione contatore Idrico sigillato per utenza domestica e non domestica; Nuovo Allaccio Idrico per utenza domestica e non domestica; Sgravio ingiunzione per Fermo amministrativo sui veicoli; Pagamento TOSAP.Si informano altresì i contribuenti che sono attivi i canali alternativi alla presenza fisica allo sportello: numeri telefonici: TARI tel. 0932676 – 818 – 820 – 816 – 817 – 847 -821 – 844; IDRICO tel. 0932676 – 809 -813 numero verde 800909687; TOSAP tel. 0932676 – 845 – 824; ICP tel. Tel. 0932676 – 846; Imposta di soggiorno tel 0932676 – 834 – 611, mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.gov.it - pec: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it . sportello virtuale TARI LINKMATE :http://linkmate.comune.ragusa.gov.it/LinkmateSec/?c=H163Si coglie l’occasione per fornire le seguenti informazioni in merito alle frequenti e ricorrenti richieste di chiarimento ricevute in questi giorni in merito alla TARI e all’Idrico: Il Bando per l’esenzione o riduzioneTARI per ISEE verrà pubblicato nel mese di Giugno 2020; Il Bando per la riduzione del canone idrico per ISEE verrà pubblicato nel mese di Giugno 2020; L’esclusione del figlio universitario verrà inserita nell’avviso di SALDO TARI 2020 (Come indicato nel frontespizione dell’avviso di acconto TARI).