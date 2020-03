Appuntamenti

Emergenza coronavirus, spettacoli annullati a Comiso e Vittoria: elenco Emergenza coronavirus, spettacoli annullati a Comiso e Vittoria: elenco

Vittoria Comiso - Annullati anche a Vittoria e Comiso tutti gli spettacoli in programma. Ecco l'elenco di Vittoria e Comiso. A seguito dell’emanazione del DPCM del 4 marzo a fronte dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta attraversando, sono sospese fino al prossimo 3 aprile le stagioni teatrali e musicali e tutte le attività dei teatri di seguito elencate. Stagione teatrale del Comune di Vittoria: lo spettacolo annullato della stagione teatrale comunale di Vittoria è Bestiario d’amore con Vinicio Capossela in programma il 23 marzo. L’appuntamento sarà recuperato in altra data che verrà comunicata dalla direzione artistica Per info: 334.2208186.Spazio Naselli di Comiso: sono annullati tutti gli spettacoli in programma allo Spazio Naselli (stagione teatrale con lo spettacolo Il Barbiere di Siviglia in programma il 14 marzo; rassegna Let’s Comedy; rassegna Attori al ridotto) e ogni altro appuntamento. La direzione del teatro sta verificando la possibilità di spostare gli spettacoli annullati in altre date. Ogni informazione in merito sarà comunicata sul sito www.spazionaselli.com e sui canali social del teatro (pagina Facebook e profilo Instagram). Dal 15 marzo sarà inoltre possibile chiamare l’infoline del teatro al numero 338 1266355 per avere informazioni sul proseguo della programmazione.