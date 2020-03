Incidente sulla Ragusa Catania: autoarticolato finisce fuori strada

Cronaca

Incidente stradale autonomo nei giorni scorsi sulla SS 514, la Ragusa Catania nei pressi del bivio di Licodia Eubea. Un autoarticolato per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Ragusa. Gli agenti sono rimasti sul posto diverse ore per garantire il regolare flusso veicolare, scongiurando il verificarsi di altri incidenti sui luoghi dei sinistri da parte degli automobilisti in transito.