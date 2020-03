Attualità

Emergenza coronavirus Ragusa, rinviata la Giornata dei Giusti a Vittoria Emergenza coronavirus Ragusa, rinviata la Giornata dei Giusti a Vittoria

Vittoria - “La giornata dei Giusti, che doveva essere festeggiata venerdì 6 marzo e che avrebbe visto da un lato l’avvio di un percorso didattico grazie al lavoro dei docenti e degli alunni dell’istituto Vittoria Colonna-Giovanni XXIII e dall’altro la collaborazione della nostra associazione e delle attività commerciali con la partecipazione anche della fanfara dei bersaglieri, è stata rinviata”. Lo afferma il presidente Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, precisando che “l’istituto scolastico, nostro partner dell’accordo di programma, si è attenuto alle misure precauzionali e alle disposizioni del decreto e del Miur in riferimento all’emergenza coronavirus e quindi ha dovuto giocoforza rinunciare all’appuntamento in questione. La Confcommercio da me presieduta, partner anche quest’ultima dell’accordo di programma – aggiunge Lenzo – si è adeguata alla scelta fatta dall’istituto. Opereremo d’intesa con la scuola per scegliere una nuova data che possa qualificare nuovamente l’iniziativa”.