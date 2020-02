Rulli in gomma: l'innovazione e la qualitÃ  di Warca

Tecnologie

Rulli in gomma: l'innovazione e la qualità di Warca Rulli in gomma: l'innovazione e la qualità di Warca

I rulli in gomma sono strumenti versatili, come dimostra il loro impiego in diversi settori. Per ottenere il massimo da questi strumenti è necessario acquistare articoli di qualità, che possano essere adattati senza difficoltà al proprio processo di lavorazione, a seconda del settore nel quale si opera.Nella scelta in fase di acquisto, è fondamentale affidarsi solo a dei produttori di rulli che abbiano maturato negli anni esperienza in questo ambito. Punto di riferimento per l’acquisto di questi strumenti professionali è la società Warca S.R.L. impegnata nella produzione di rulli in gomma dal 1955, il cui ampio catalogo è visionabile sul sito web Italian Rubber Roller by Warca Rulli, portale ufficiale della società.In quali settori si usano questi rulli? Sono numerosi i settori che traggono beneficio dall’impiego di questi strumenti. Si possono sfruttare, innanzitutto, come rulli macinatori, inchiostratori e bagnatori nel settore tipografico. Sono acquistati anche per essere utilizzati nella cartoleria, settore in cui possono svolgere moltissime funzioni, dalla plastificazione al trasporto dei materiali. I rulli danno dei benefici anche nei processi di lavorazione e trasporto del legno, così come rendono possibile lo spostamento sicuro del vetro. Vengono impiegati anche nel settore alimentare, nell’ambito della pelletteria, nel settore siderurgico e in quello calzaturiero. Non manca, infine, l’impiego nel settore agricolo, con dei rulli capaci di resistere all’azione degli agenti atmosferici.Perché scegliere i rulli in gomma di Warca. Nata nel 1955 ed impegnatasi fin da subito nella produzione artigianale di rulli, negli anni l’azienda è cresciuta senza perdere di vista la missione con la quale tutto ha avuto inizio: garantire ai clienti dei prodotti di qualità. Il successo ottenuto con i primi rulli ha spronato l’azienda ad investire nella ricerca, per individuare nuove soluzioni che potessero soddisfare le esigenze dei clienti. Ciò ha fatto sì che il catalogo dei prodotti Warca si ampliasse, accogliendo oltre ai tradizionali rulli in gomma anche dei rulli lavorati con materiali differenti, come la gomma sintetica, il silicone ed il poliuretano.La società ha creato una rete di fornitori affidabili. Ciò le consente di avere sempre sotto controllo la qualità dei materiali impiegati per arrivare al prodotto finito e assicura il rispetto degli elevati standard che l’azienda ha sempre seguito e che ha intenzione di continuare a rispettare. Ai clienti viene data la possibilità di scegliere i prodotti dal catalogo e di richiedere la personalizzazione dei rulli. In questo modo, essi potranno star certi che i rulli in gomma – lo stesso vale anche per quelli in gomma sintetica, in silicone e in poliuretano – siano realizzati su misura e si adattino alla perfezione alle lavorazioni per le quali devono essere impiegati.La personalizzazione non riguarda solo le dimensioni dei rulli, ma anche il tipo di materiale utilizzato: per la scelta del materiale bisogna basarsi sull’impiego che si dovrà fare del rullo, perché a seconda della funzione che dovrà svolgere il materiale migliore sarà differente. La produzione di rulli su misura è resa possibile dall’utilizzo di macchinari avanzati, che garantiscono la massima precisione. La società Warca ha saputo investire sull’innovazione, acquistando macchinari all’avanguardia e facendo ricerche sui materiali da utilizzare, senza però dimenticare l’importanza della tradizione e della produzione artigianale.Warca S.R.L. è impegnata, inoltre, in un progetto universitario, che ha come scopo quello di individuare un metodo per rendere la gomma riciclabile. Questo dimostra che la società ha a cuore il benessere dell’ambiente e che sta facendo di tutto per ridurre l’impatto ambientale della produzione dei rulli rivestiti in gomma. Per qualunque richiesta i clienti possono contattare il servizio di assistenza. La loro richiesta sarà presa in esame dai tecnici della società, che analizzeranno in dettaglio la situazione e offriranno prontamente una risposta o una soluzione al problema.