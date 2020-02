Tisana di ibisco per dimagrire: Ã¨ lassativa

Rimedi naturali

La tisana di ibisco per dimagrire. Si tratta di una tisana dalle mille proprietà benefiche. Gli estratti dei fiori di ibisco vengono impiegati in fitoterapia e in erboristeria perché hanno delle proprietà rinfrescanti, rasserenanti e leggermente lassative. L’ibisco è infatti un blando diuretico, che può essere assunto con fiducia in caso di intestino pigro, e la sua azione dimagrante è quindi legata al risveglio del metabolismo. La sua assunzione è utile per sfiammare, lenire e velocizzare l’area intestinale, per curare le turbe epatiche e la stipsi impiegando delle tisane e degli integratori a base di questo bel fiore profumato. econdo una recente ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Food&Function, le proprietà dell’ibisco non si limiterebbero alla blanda azione sfiammante e diuretica, perché la pianta ha dimostrato di contenere delle sostanze in grado di ridurre l’obesità e il sovrappeso.Al contempo, le stesse sostanze contenute nei petali permetterebbero di guarire in modo naturale la steatosi epatica, chiamata comunemente fegato grasso, e di regolare naturalmente i livelli di glucosio presenti nel sangue.