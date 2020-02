Vittoria, silenzio e lacrime al funerale di Saverio Gilestro

Attualità

Vittoria - Tutta vittoria oggi ha partecipato al funerale di Saverio Gilestro, il giovane elettricista morto folgorato in un incidente sul lavoro avvenuto giovedì scorso tra Pedalino e Vittoria. Una marea di persone che si sono strette al dolore della famiglia. Il silenzio ha caratterizzato tutto il corteo funebre fino all’arrivo in chiesa della bara bianca. Un silenzio interrotto solo da lacrime e commozione durante la cerimonia religiosa. Vittoria si è fermata tutta per dare l’ultimo saluto ad un giovane strappato alla vita così presto.Saverio era un lavoratore amato da tutti e un tenero padre di una piccola bambina di appena 6 mesi. (Foto Assenza)