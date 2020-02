Dieta dei carciofi ipocalorica per dimagrire: depurativa

Salute e benessere

La dieta dei carciofi ipocalorica per dimagrire è semplice da seguire. E’ una dieta anticolesterolo e ipoglimecizzante. Si tratta di una dieta depurativa che può far perdere fino a 2 kg in una settimana. Il carciofo è un ortaggio che vanta pochissime calorie. E’ ricco di fibre ed ha un indice glicemico moto basso, che lo rende un alimento particolarmente adatto anche per le persone diabetiche. Inoltre il carciofo ha una buona quantità di calcio, fosforo, magnesio, ferro e potassio. I carciofi sono dotati di proprietà regolatrici dell’appetito, vantano un effetto diuretico e sono consigliati per risolvere problemi di colesterolo, diabete, ipertensione, sovrappeso e cellulite.Sono anche molto apprezzati per le caratteristiche toniche e disintossicanti, per la capacità di stimolare il fegato, calmare la tosse e contribuire alla purificazione del sangue, fortificare il cuore, dissolvere i calcoli. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio della dieta dei carciofi per dimagrire fino a 2 kg in una settimana. Lunedì: colazione con 200 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integrali. Pranzo: 100 g di tagliata, 100 g di carciofi, insalata di rucola e radicchio rosso e un’arancia. Cena: una frittata di cuori di carciofo con un uovo, 150 g di cuori di carciofi, 50 ml di latte, 150 g di patate con prezzemolo e 2 mandarini.Martedì: colazione con 200 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integrali. Pranzo: una porzione di riso con carciofi condito con il succo di mezzo limone, 1 cucchiaino d’olio, un cucchiaio di parmigiano, un’insalata di cuori di scarola e un piccolo grappolo d’uva. Cena: un’insalata con 150 g di carciofi, 50 g di prosciutto cotto, 30 g di emmental, 100 g di insalata belga, 150 g di finocchi in insalata e una pera. Mercoledì: colazione con un tè verde e due biscotti integrali. Pranzo: una porzione di pasta integrale coni carciofi e una spruzzata di parmigiano e un’insalata di lattuga. Cena: 300 g di cuore di carciofi, un’insalata verde con barbabietole, una macedonia di kiwi, mele e arance.Giovedì: colazione con 200 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integrali. Pranzo: 150 g di fesa di vitello, 200 g di carciofi, 200 g di patate bollite e una pera. Cena: 200 g di carciofi al pomodoro, un’insalata verde mista e un piccolo grappo di uva nera. Venerdì: colazione con 200 ml di latte parzialmente scremato e 2 fette biscottate integrali. Pranzo: riso nero con tonno, una porzione di cuori di carciofi, un’insalata di lattuga e due kiwi. Cena: un’insalata ricca con 250 g di carciofi e 200 g di gamberetti, 150 g di broccoli al vapore e una macedonia di pere, arance e mandarini. Sabato: colazione con un tè verde con tre biscotti integrali. Pranzo: 150 g di carciofi al forno, un uovo, un’insalata di fagiolini e barbabietole e una mela. Cena: 60 g di bresaola, 100 g di carciofi, 20 g di grana, insalata di fagiolini e 2 mandarini.Domenica: colazione con un tè verde e due biscotti integrali. Pranzo: 100 g di filetto, 100 g di carciofi a una pera. Cena: 300 g di cuore di carciofi, un’insalata verde con barbabietole, una macedonia di kiwi, mele e arance. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta sprattuto se si soffre di diabte o altre patologie importanti.