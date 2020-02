Attualità

Ragusa, videosorveglianza e multe per abbandono rifiuti: ecco dove Ragusa, videosorveglianza e multe per abbandono rifiuti: ecco dove

Ragusa- “Controlli mirati su due aree in cui è molto radicato il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti: Largo Mentana e Via A. Diaz”. Lo scrive in un post pubblicato su Facebook il sindaco di ragusa Peppe cassì. “Per 2 settimane appositi pattugliamenti si sono svolti per 12 ore al giorno spalmate in diverse fasce orarie, permettendo di individuare e contestare 13 infrazioni, quasi tutte avvenute a tarda sera. La videosorveglianza attiva in questi siti ha permesso inoltre di elevare ulteriori 2 sanzioni attraverso la lettura delle targhe automobilistiche.Con l’introduzione degli Ispettori ambientali volontari pattugliamenti di questo tipo saranno più frequenti e diffusi”.