Appuntamenti

Teatro a Comiso, con Shakespeare per Attori al ridotto

Comiso – Con lo spettacolo Enrico V continua la rassegna “Attori al ridotto” allo Spazio Naselli di Comiso. Questo venerdì 28 febbraio, saranno le avventure del re di Inghilterra, raccontate dalla magistrale penna di William Shakespeare, a intrattenere il pubblico del foyer, mentre l’aperitivo che precederà la messa in scena, curato da Mannarino, ne stuzzicherà il palato con i vini Cantine Fina. La regia della pièce è firmata da Davide Migliorisi che reciterà insieme a Cristina Gennaro e Debora Pirruccio: da soli sulla scena, attraverso questa opera, rappresenteranno la loro idea di teatro, basata sul patto federatore con il pubblico, il quale non è passivo, ma partecipa attivamente solo se usa l'immaginazione completando così l'opera del Bardo. Appuntamento alle ore 19.30 per l’aperitivo, mentre lo spettacolo inizierà alle ore 21.00.