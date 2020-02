I super eroi del fitness: Spider e gli altri supereroi arrivano a Ragusa

Appuntamenti

Modica - I super eroi del Fitness, questo è il tema della giornata a porte aperte organizzata dalle palestre Vitality di Modica, Ragusa e Gela. Le palestre si trasformeranno per un giorno in un vero e proprio set di un film con ambientazioni, costumi, musiche e attività che vedranno protagonisti i più famosi super eroi. Come dice Marco Ascenzo, responsabile marketing e comunicazione del gruppo, la missione principale di Vitality è quella di far sperimentare a quanta più gente possibile i benefici dell’attività fisica rendendola semplice, alla portata di tutti ma soprattutto divertente. Ed è proprio questo l’obiettivo del Carnival Party che vedrà tutto lo staff di istruttori, e addetti all’accoglienza far vivere una giornata di puro divertimento a grandi e piccoli che vorranno partecipare a questa giornata. Evento gratuito.