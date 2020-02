Augusta, ritrovata la 12enne scomparsa oggi

Sicilia

Ritrovata la ragazza di 12 anni scomparsa oggi da Augusta. Le ricerche della ragazzina erano cominicate dopo l’allarme lanciato dai genitori intorno alle ore 14 quando non era rientrata a casa da scuola. L’appello diffuso su Facebook dall’associazione Volontari&Protezione civile di Augusta nel giro di poche ore è diventato virale. Della scomparsa della ragazzina erano stati informati anche i carabinieri della Compagnia di Augusta che da subito avevano avviato le ricerche. Pochi minuti fa sempre su Facebook la bella notizia del suo ritrovamento. La 12enne è stata ritrovata a Messina dove era arrivata viaggiando con il treno. Stasera poco dopo le ore 21 è stata aiutata da alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri. I genitori della 12enne avvisati dalle Forse dell'Ordine sono in viaggio per Messina.