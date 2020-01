Violenze contro un anziano in una casa di cura a Palermo

Sicilia

“Le violenze contro un anziano in una casa di cura di Palermo sono l’ennesima pagina di quella cronaca orribile e inaccettabile che parla di soprusi contro i più deboli nelle strutture dove, invece, dovrebbero trovare conforto e assistenza”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Nel caso palermitano, come in molti altri, è stato possibile risalire alla ricostruzione delle dinamiche grazie all’utilizzo di supporti audio e video. Ciò rafforza l’urgenza di approvare definitivamente la proposta di legge, passata alla Camera su testo a mia prima firma, che introduce sistemi di videosorveglianza in asili nido e strutture per anziani e disabili.Quella stessa proposta che la maggioranza, irresponsabilmente, ha voluto bloccare. Non è possibile tutela piena senza prevenzione”, conclude.