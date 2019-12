Il Ministro Bellanova esclude Ispica, Sindaco amareggiato

Politica

“Il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, in visita in provincia di Ragusa e non ritiene opportuno incontrare le aziende di Ispica. Assoluta mancanza di tatto e sensibilità istituzionale da parte di chi dovrebbe conoscere i territori ma dimostra inadeguatezza e superficialità disarmanti”.Sono queste le parole del sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie diramate stasera con un comunicato stampa. “La storia dei territori e la sofferenza delle aziende – scrive il sindaco Muraglie - che hanno subito danni milionari a seguito dall'alluvione passano in secondo piano. Il Ministro dell'Agricoltura si reca in visita in provincia di Ragusa e non ritiene opportuno incontrare le aziende ispicesi e la comunità cittadina che attende risposte dopo i fatti del 25 ottobre scorso. Solo il Ministro Di Maio, in nome e per conto del governo nazionale, ha seguito le vicende della nostra città ottenendo il riconoscimento dello stato di emergenza e l'adozione delle prime misure che a breve produrranno effetti positivi.Costernati ed amareggiati – conclude Muraglie - prendiamo atto che il Ministro Bellanova sarà certamente impegnata in "più importanti e gravosi" impegni che hanno priorità rispetto ad una città che rivendica rispetto istituzionale e fatti concreti. Riteniamo che il nostro Paese abbia bisogno di politici che sappiano servire tutti avendo la capacità di stabilire le priorità ed in questa circostanza è accaduto assolutamente il contrario. Nei prossimi giorni incontreremo le aziende agricole per comunicare gli aggiornamenti del caso”.