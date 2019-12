Incidente stradale a Modica: scontro moto auto

Cronaca

E' di 30 giorni la prognosi per il conducente di un ciclomotore Malaguti, coinvolto intorno alle 20 del giorno di Natale in un incidente stradale avvenuto in Contrada Fosso Tantillo. Il giovane, K.P., si è scontrato con un'autovettura BMW, condotta da R.M..Sul posto una pattuglia della polizia locale di Modica per i rilievi e per stabilire eventuali responsabilità. Lo scooterista è stato trasportato al Pronto Soccorso da un'ambulanza del 118. Dopo i vari accertamenti, è stato ricoverato con un mese di prognosi.