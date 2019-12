Salute e benessere

Perdere 2 kg in 24 ore Perdere 2 kg in 24 ore

Perdere 2 kg in 24 ore è possibile solo se si segue una dieta liquida e se si rispettano alcune regole. La dieta liquida funziona e consente di dimagrire fino a 2 kg se si rispettano gli orari e non si scambiano i menù previsti nella giornata.Per perdere 2 kg in 24 ore bisogna consumare 3 pasti principali. Nei tre pasti principali i frullati apportano acidi grassi, proteine e zuccheri per dare forza e sazietà. Il centrifugato e il succo degli spuntini, leggeri e gradevoli, sono idratanti e stimolano il metabolismo. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia in un esempio di menù completo. Colazione: un frullato con 200 g. di latte intero, 25 g. di cacao amaro in polvere e 1 banana. Tè energizzante: te nero con un pezzettino di radice di zenzero fresco e 1 cucchiaino di miele. Spuntino: 200 ml di centrifuga di carote, limone e arancio. Tisana spezzafame: tisana ai frutti di bosco.Pranzo: frullato con 250 g. di pere, 200 ml di latte di mandorle e cannella in polvere. Decotto: far bollire 2 foglie di alloro in una tazza di acqua per qualche minuto, filtrare e bere. Merenda: frullato con 200 g. di mele, 150 ml di latte magro e zenzero in polvere. Tè antiossidante: il robos o te rosso, privo di teina, ha numerevoli effetti benefici ed è un potente antiossidante. Merenda: 200 ml di succo di pomodoro ed un pizzico di pepe rosa. Tisana antigonfiore: Mettere 2 cucchiai di semi di finocchio e 1 chiodo di garofano in 1 tazza di acqua bollente, lasciare in infusione 3 minuti, filtrare e bere.Cena: frullato con 130 g. soia in scatola sciacquata abbondantemente, 50 ml di latte di soia e un pizzico di zafferano.Tisana dolce sonno: una tisana al tiglio. La dieta liquida per perdere 2 kg in 24 ore può essere ripetuta più volte nell’arco del mese. Trattandosi di una dieta molto particolare raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.