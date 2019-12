Natale in musica a Ragusa con Melodica

Attualità

I brani più belli delle atmosfere natalizie ieri sera nel nuovo appuntamento della stagione concertistica internazionale “Melodica” a Ragusa, giunta alla 25esima edizione, patrocinata dall’Assessorato allo Spettacolo del Comune di Ragusa e con la direzione artistica della pianista Diana Nocchiero. Per “Natale in Coro” protagonista è stato il Coro Polifonico Europeo “De Cicco” diretto dal maestro Maria Carmela De Cicco, che ha eseguito un vario programma tutto a cappella di arie natalizie. Il Coro, che si è esibito altre volte per Melodica sempre con successo, ha cantato in modo compatto, solenne e chiaro nella polifonia, realizzando un’interpretazione viva e sciolta, grazie anche alla sapiente direzione di Maria Carmela De Cicco, che con precisione e autorevolezza ha padroneggiato l’esecuzione del programma con tecnica impeccabile e con una capacità comunicativa straordinaria.Il pubblico rapito dall’incanto e la magia degli intrecci vocali e dall’espressività musicale del gruppo ha applaudito lungamente ottenendo tre bis, due dei quali il coro ha cantato in mezzo agli spettatori. Si chiude così il 2019 per la 25^ Stagione Concertistica Internazionale Melodica che riprenderà sabato 11 gennaio con “Melodie e balli andalusi”. Ma nel frattempo sono programmati altri due appuntamenti natalizi fuori programma e ad ingresso gratuito. Il primo si terrà sabato prossimo 28 dicembre alla sala Falcone Borsellino a Ragusa Ibla alle 20,30 (ingresso in sala alle 20) con “Fisaronicando” con il fisarmonicista Gianni Amore.Il secondo appuntamento è invece per lunedì 6 gennaio presso l’auditorium Ferreri, sempre a Ragusa Ibla, alle 20,30 (ingresso in sala alle 20) con “Magici Canti di Natale” con il soprano Maria Krylova e la pianista Vera Lizzio.