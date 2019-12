Maratona di Ragusa, il 26 gennaio

Appuntamenti

Un altro motivo di interesse per la XVII edizione della maratona Città di Ragusa in programma il 26 gennaio. Nel corso della manifestazione, organizzata dall’Asd No al Doping di Ragusa, sotto l’egida della Fidal, saranno assegnati i titoli regionali individuali Assoluto e Master 2020.Intanto, continuano ad iscriversi partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e, anche, da alcuni stati europei oltre che da altre zone del mondo. “Per iscriversi – sottolinea Guglielmo Causarano, patron dell’evento – basta cliccare sul sito mysdam e procedere seguendo le indicazioni, il tutto entro il 19 gennaio. Oppure compilare il modulo di iscrizione presente nel sito www.maratonadiragusa.com. Abbiamo già fatto registrare dei numeri molto interessanti e sono certo che potremo giocarci la possibilità di battere il record di iscrizioni”. La Maratona di Ragusa, sostenuta tra gli altri dall’impresa edile Calogero Costruzioni srl di Comiso, è la prima vera classica della stagione sulla tradizionale distanza dei 42,195 km.La partenza sarà data alle 8 del mattino da via Feliciano Rossitto. Il percorso è molto suggestivo, con una serie di saliscendi che esaltano le caratteristiche dei partecipanti. In particolare, i primi cinque chilometri cittadini si sviluppano tra le periferie di Ragusa Ovest. I successivi 32 sono ricavati per lo più in campagna tra i villaggi e le frazioni rurali dell’altopiano. Nei primi 21 chilometri presenti alcuni tratti in sterrato. Il 38esimo chilometro è caratterizzato dall’ingresso nel centro storico superiore, dal passaggio sul caratteristico Ponte vecchio e sulla piazza della Cattedrale. Poi si proseguirà tra stradine suggestive e quindi ci si proietterà verso i tornanti di corso Mazzini. Si comincerà, insomma, a transitare accanto a numerosi monumenti dichiarati dall’Unesco patrimonio mondiale dell’Umanità.L’arrivo è previsto nella parte bassa di Ibla, il quartiere barocco della città. “Ci saranno naturalmente altre competizioni nel corso della giornata – sottolinea Causarano - così come gli appuntamenti collaterali che ci consentiranno di celebrare al meglio questa splendida giornata dedicata allo sport”.