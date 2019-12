Territorio soddisfatto per interventi a Marina di Ragusa

Politica

La recente pesentazione, da parte dell’amministrazione comunale di Ragusa, di una serie di interventi per Marina di Ragusa (recupero dello stadietto di via delle Sirene, aumento delle classi scolastiche nei vari ordini di scuole, la mobilità all’interno del centro abitato), incontra l’apprezzamento da parte del movimento Territorio, anche per “le aperture da parte del Sindaco che condividono le istanze da noi avanzate”.Parlano così il segretario cittadino di Ragusa, Michele Tasca ed il presidente del circolo di Marina di Ragusa Angelo La Porta che aggiungono “non si può che esprimere plauso per il riconoscimento delle molte esigenze dei residenti che si sono rivolti al Movimento e delle quali Territorio si è fatto interprete con la raccolta delle firme. Le esigenze dei residenti storici della frazione, assieme a quelle dei nuovi residenti, richiamano l’attenzione che il Sindaco si impegna a dedicare, per i tanti problemi che nascono nel periodo della stagione balneare, come pure per quelli derivanti dal crescente numero di cittadini che scelgono di risiedere nella frazione.Ci fa piacere anche che vengano condivise quelle per una funzionale mobilità all’interno del centro abitato, una mobilità che deve servire a liberare le vie dall’ammasso di veicoli posteggiati e deve permettere facili collegamenti fra il centro della frazione e i vari nuclei residenziali che si sono formati tutt’attorno a Marina di Ragusa”. Quindi Tasca e La Porta proseguono “attesa c’è per l’accoglimento annunciato della richiesta di un incontro che non potrà non essere ispirato da intenti costruttivi e di collaborazione, come auspicato dal Sindaco, nell’interesse comune della collettività”. Infine i due esponenti di Territorio concludono “nel contempo si sente la necessità di sottolineare come mai ci sono stati atteggiamenti polemici da parte di Territorio, se non all’interno della normale dialettica politica, evidenziando anche come alla stessa raccolta delle firme si è arrivati considerato il silenzio alla richiesta di un incontro”: Ma attenzione, sembrano dire Michele Tasca e Angelo La Porta “resteremo vigili sull’attuazione dei programmi per Marina di Ragusa, è una battaglia che non vogliamo delegare e ci trova decisi nell’appoggiare le esigenze minime dei residenti” (da.di.)