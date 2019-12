Donne e minoranze nel mondo in mostra a Scicli.

Appuntamenti

Dal 22 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 presso il Palazzo Spadaro di Via Francesco Mormino Penna a Scicli (RG), all’interno del programma “Natale a Scicli” sarà visitabile la mostra “Donne e minoranze nel mondo” di Mario Benenati, organizzata dal Movimento Culturale Vitaliano Brancati di Scicli, dalla Consulta Femminile del Comune di Modica e dalla Casa delle Donne di Scicli, con il patrocinio del Comune di Scicli. La mostra si potrà visitare dalle ore 10 alle 14 e dalle ore 15 alle 18,30. L’ingresso è libero. L’inaugurazione sarà il 22 dicembre 2019 alle ore 17,30. Seguirà il concerto “Emozioni” con il Maestro Sergio Carrubba e i danzatori Alessia Bella e Mario Mannino, in collaborazione con il DanzArt Festival. Domenica 29 dicembre 2019 alle ore 17,30 sarà presentato il Videoracconto “Minoranze dell’India” e domenica 5 gennaio 2020 alle ore 17.30 il Videoracconto “Altre minoranze dell’Asia”. Saranno esposte 76 foto che raccontano storie di donne appartenenti a dieci minoranze etniche asiatiche: le Bishnoi del Rajastan, le Apatane dell’Arunachal Pradesh, le Konyak del Nagaland, le Kondh, le Bonda e le Boro Gadaba dell’Odisha,,le Ladakhe del piccolo Tibet, le Torajan del Sulawesi, le Miao Chiangjiao del Guizhou, le Chin e le Padaung del Myanmar. Dieci storie per conoscere donne e culture straordinarie, minoranze orgogliose che lottano per la sopravvivenza in ambienti molto ostili, un inestimabile patrimonio dell’Umanità, tanto prezioso quanto fragile, da difendere e preservare.