Vittoria: zona economica speciale

Vittoria ottiene il riconoscimento di Zona economica speciale. La Cna comunale esprime la propria soddisfazione “Un risultato fortemente cercato dalla nostra associazione. Ora è necessario verificare come fare partire le procedure in tempi brevi”. Con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 443 del 13 dicembre 2019, Vittoria ottiene il riconoscimento di Zona economica speciale (Zes).Sono stati individuati 35,78 ettari in totale, la sommatoria di due aree candidate riconosciute: la prima di 10,25 ettari e la seconda di 25,33 ettari, ricadenti nella superficie del mercato ortofrutticolo e forse anche dell’autoporto. “Si tratta – dicono il presidente della Cna comunale di Vittoria, Rocco Candiano, con il responsabile organizzativo, Giorgio Stracquadanio – di un riconoscimento cercato e voluto con forza dalla nostra organizzazione di categoria che, sin dallo scorso mese di agosto, ha sollecitato i commissari, i parlamentari, l’assessore regionale e il presidente della Regione a intervenire, sottolineando con determinazione come Vittoria non sia solo mafie.Questo pezzo di Sicilia è tra i più produttivi del Paese, ha imprese eccellenti che operano nei vari comparti e svolgono le loro attività nella legalità e nel rispetto di tutte le regole”. “Compiacendosi per il riconoscimento ottenuto – continuano Candiano e Stracquadanio – la Cna chiede già ora un incontro con i commissari per capire come poter avviare le procedure per far partire in tempi brevi il riconoscimento di Zona economica speciale”.