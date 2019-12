Ragusa Confcommercio su riunione tavolo tassa soggiorno

Economia

La recente elezione alla presidenza del tavolo tecnico per la tassa di soggiorno dell’impenditrice Carlotta Schininà, rappresentante di Confcommercio e di Federalberghi Ragusa. viene salutata con soddisfazione da parte del presidente di Confcommercio Ragusa, Danilo Tomasi che parla di “ grande traguardo tagliato dall’associazione” e rivolge “un doveroso ringraziamento in particolare a tutte le altre associazioni di categoria presenti che hanno riposto su Carlotta la propria fiducia nel rappresentare un tavolo così importante per il nostro territorio”.Tutttavia Tomasi non può tralasciare di citare “una nota un po’ meno positiva, ovvero l’approvazione del piano di utilizzo della tassa di soggiorno per il 2020 in quanto la presentazione è avvenuta con notevole ritardo, a ridosso del bilancio che l’amministrazione dovrà a giorni approvare. Questo strumento, quindi, è risultato impossibile da esitare da parte di tutte le associazioni di categoria. Ci auguriamo che la nuova presidenza possa fungere da adeguato stimolo nei confronti di tutti per far sì che il tavolo, anche se ha semplicemente un potere consultivo nei confronti dell’amministrazione, possa contare sull’importanza che gli compete nel settore turistico, non solo sulla gestione dei fondi della tassa di soggiorno ma soprattutto per rilanciare ancora di più il turismo del capoluogo ibleo”.Confcommercio Ragusa inoltre, nella stessa nota, ha anche sottolineato come “il tavolo istituito nel febbraio scorso con l’ingresso della nuova amministrazione ha subìto una forte frenata in quanto, dopo la prima convocazione, non è stata più convocata nessun’altra riunione se non quella di giovedì scorso”. Su tutte queste questioni (ritardo di mesi nella convocazione del tavolo e nella presentazione del piano di utilizzo n.d.r.) nei giorni scorsi si era anche registrato un polemico botta e risposta tra i consiglieri di opposizion Giovanni Gurrieri del m5 e Giorgio Mirabella di Insieme e il sindaco Cassì. (da.di.)