Ragusa, arriva Birrocco Winter Edition

Sette birrifici, cinque ristoranti, dieci cene e tre giorni di festa. Sono i numeri del Birrocco Winter Edition, la novità assoluta delle vacanze natalizie iblee. Da domani, venerdì 20 a domenica 22 dicembre, a Ragusa Ibla la prima edizione invernale della manifestazione dedicata alla birra artigianale italiana ed estera.Una formula tutta nuova per questo appuntamento dicembrino: cene-degustazioni proposte in doppio turno (19:00 e 21:00) in cinque ristoranti del quartiere barocco, C’est La Vie, La Terrazza dell’Orologio, Lo Steri, Monsù e il Lucernaio Pub, durante le quali sarà possibile assaggiare le produzioni di uno dei sette birrifici ospiti. Ogni cena è infatti abbinata a un birrificio. I birrifici presenti saranno: Bruno Ribadi, Il Moro, la Birra dei Vespri, Paul Bricius, Yblon, Sud Est e Tarì. Restano gli ultimi posti disponibili: le prenotazioni possono avvenire tramite sito www.birrocco.it/it/ita/winter-edition, dove sono consultabili anche i menu proposti dai vari ristoranti e a quali birrifici saranno abbinati, oppure tramite mail all’indirizzo info@birrocco.it o anche attraverso whatsapp al numero 392.1560313 dalle ore 20:00 alle ore 23:00. Birrocco Winter Edition stupisce con un’altra novità che in questi giorni sta riscuotendo grande successo: la possibilità di creare a un prezzo convenientissimo la propria cassa di birra artigianale, con una o più referenze purché dello stesso birrificio, ordinarla direttamente agli organizzatori di Birrocco, e ritirarla poi al momento della cena. Insomma, un’idea regalo di Natale originale per chi la riceve e comoda e conveniente per chi la fa.