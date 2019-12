Dieta disintossicante per il fegato dei 3 giorni

Salute e benessere

La dieta disintossicante per il fegato di 3 giorni è una dieta lampo che consente di dimagrire fino a un chilo subito. Ma vediamo cosa mangiare in un esempio di menù completo di tre giorni per disintossicare per il fegato e sgonfiante. La dieta disintossicante per il fegato prevede il consumo di lameno un litro e mezzo di acqua al giorno e varie tisane drenanti.Ecco cosa mangiare in un esempio di menù completo. Primo giorno: colazione con una tazza di farina d’avena con frutti di bosco e semi oleosi, oppure 3 uova sode. Spuntino: una manciata di mandorle crude. Pranzo: petto di pollo alla griglia con verdure bollite e condite con limone. Cena: pesce al forno con contorno di fagioli lessi. Secondo giorno: colazione una tazza di farina d’avena con frutta di stagione in pezzi e mandorle non salate. Spuntino: un frutto di stagione. Pranzo: zucchine grigliate condite con pepe, limone, aceto, timo + contorno di carote grattugiate condite con olio d’oliva, limone e prezzemolo tritato. Cena: verdure al vapore o fagiolini e broccoli lessi conditi con un cucchiaio di olio di oliva.Terzo giorno: colazione con una tazza di farina d’avena con frutta fresca di stagione, semi oleosi e un cucchiaio di mandorle. Spuntino: 5 noci noci o altra frutta secca. Pranzo: pollo alla griglia condito con rosmarino, timo e succo di limone oppure cotto con cipolle, olive nere e timo. Cena: zuppa di verdure (funghi, cipolle, carote, aglio, sedano, foglie di alloro e timo) con cereali integrali condita con un filo di olio. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altro regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importnati come il diabete.