Cioccolato Igp di Modica nel nuovo Atlante Treccani

Il Cioccolato di Modica IGP nel nuovo Atlante Treccani | Qualivita 2020. Per la prima volta la Treccani accoglie la cultura delle Indicazioni Geografiche e dei prodotti tipici italiani all'interno del corpus delle sue opere con la pubblicazione della decima edizione dell'Atlante Qualivita, il primo e unico volume a livello europeo dedicato alle produzioni certificate.

Un riferimento "enciclopedico" realizzato da Fondazione Qualivita, in collaborazione con OriGIn Italia e Federdoc, per affermare il ruolo delle filiere italiane di qualità come elemento della cultura nazionale, a fianco di un inestimabile valore economico per il Paese. "Il lemmo cioccolato di Modica IGP, già da ottobre 2018 , momento della iscrizione nel registro europeo delle Indicazioni geografiche, è stato inserito nel Dizionario Enciclopedico Treccani , e ciò rappresentava per noi un motivo di grande orgoglio ; figurare ora in questa nuova sezione del prestigioso Atlante Qualivita, quale primo ed unico cioccolato europeo IGP premia il lavoro svolto dal Consorzio negli ultimi dieci anni inserendolo a pieno titolo fra le eccellenze del made in Italy” , commenta il Direttore Generale del Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ,Nino Scivoletto.

"Il Cioccolato di Modica IGP, attrattore enogastronomico e culturale, rappresenta per la città di Modica la più importante risorsa turistica; grazie al Cioccolato di Modica Igp, gli indicatori economici, legati allo sviluppo economico di Modica, segnano valori positivi anche a doppia cifra” commenta a sua volta il Sindaco di Modica Ignazio Abbate. L’Atlante Qualivita dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani DOP IGP STG e delle bevande spiritose italiane IG – è stato presentato a Roma , presenti :la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova, il coordinatore S&D Comagri del Parlamento europeo Paolo De Castro, Cesare Mazzetti presidente Fondazione Qualivita, Riccardo Ricci Curbastro presidente Federdoc, Cesare Baldrighi presidente OriGIn Italia, Massimo Bray direttore generale Istituto della Enciclopedia Italiana e Mauro Rosati direttore Fondazione Qualivita.

L'opera rappresenta una fotografia del panorama agroalimentare di qualità nazionale a Indicazione Geografica e rappresenta la sintesi profonda di una ricchezza variegata grazie a 860 schede prodotto, suddivise in tre sezioni: prodotti agroalimentari (299 schede), prodotti vitivinicoli (526 schede) e bevande spiritose (35 schede).