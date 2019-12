A Ispica un incontro per la crisi finanziaria del Comune

La situazione finanziaria del Comune di Ispica al centro di un incontro. Si è tenuto ieri pomeriggio, così come preannunciato nei giorni scorsi, un importante momento di confronto con il Viceministro dell'economia e delle finanze On. Laura Castelli per discutere della situazione finanziaria dell'ente.

Insieme all'Onorevole Marialucia Lorefice abbiamo rappresento al Viceministro ed ai tecnici del MEF presenti tutti gli aspetti della complessa vicenda. Preso atto di quanto già fatto nei mesi precedenti, si è proceduto a vagliare tutte le soluzioni tecniche che permetterebbero di superare le criticità finanziarie. Gli Uffici del Ministero competente approfondiranno ulteriori aspetti tecnici nei prossimi giorni. Il tavolo è stato riconvocato a dopo le festività natalizie. Importante il clima di collaborazione istituzionale registrato con l'Onorevole Lorefice per il bene della nostra città al fine di garantire serenità alla comunità.